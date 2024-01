Barça : Xavi lance déjà le Clasico en finale de la Supercoupe

Le FC Barcelone est à 90 minutes de son premier trophée cette saison. Après avoir battu Osasuna en demi-finale (2-0), le club blaugrana va affronter son ennemi juré en finale de la Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid, vainqueur du derby contre l’Atlético dans un match prolifique (5-3). Face aux journalistes après la rencontre à Riyad, l’entraîneur catalan, Xavi Hernandez, n’a pas hésité à envoyer un message à son rival madrilène, confirmant la motivation de ses ouailles pour faire tomber le leader de la Liga en Arabie saoudite.

«Comme on dit, on ne joue pas les finales, on les gagne. J’espère que nous aurons un match comme la finale de l’année dernière, parce que c’était l’une des meilleures lorsque j’étais entraîneur. Le Real Madrid est plus fort que l’année dernière, mais nous essaierons de l’emmener sur notre terrain. Nous sommes très motivés et il est temps de jouer notre meilleur football. C’est le match idéal pour montrer notre ADN», a lâché le coach de 43 dans des propos relayés par Sport. Le Clasico de ce dimanche soir (20h) est lancé.