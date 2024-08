N2 : Bordeaux jouera à huis clos dans un autre stade que le Matmut Atlantique

Les Girondins de Bordeaux débutent officiellement leur saison de National 2 ce week-end face à Poitiers. Outre l’enjeu sportif, l’organisation de cette rencontre posait des questions. Le club au scapulaire souhaitait jouer au Matmut Atlantique dans "son" stade pour des soucis de sécurité alors que les rencontres exploseront évidemment les records d’audience de la division. Mais ce ne sera pas le cas. La première rencontre se jouera à Saint-Germaine et à huis clos comme l’a expliqué le club dans un communiqué.

«Pour le démarrage décalé de sa saison en N2, notre équipe première accueillera Poitiers, samedi 31 août à 17h00, pour la 3ème journée du championnat de National 2 (Groupe B). Cette rencontre ne se jouera pas au Matmut Atlantique comme ardemment demandé par le Club, mais bien à Sainte-Germaine et à huis clos. Plusieurs raisons à cette décision difficile, mais nécessaire. Dès l’issue des recours devant la DNCG, le Club s’est rapproché de la société SBA (Société Bordeaux Métropole) pour lui confirmer la reprise de son championnat de National 2 pour la saison 2024/25 au Matmut ATLANTIQUE. (…) L’organisation sérieuse et sereine du match et sa commercialisation, sans certitude de pouvoir accéder au stade, sont devenus impossibles à réaliser dans de tels délais. Malgré son insistance, le Club n’a donc pas eu d’autre choix que de se tourner vers l’alternative du Stade Sainte-Germaine. Mais sa capacité limitée (3 200 places) et sa configuration très ouverte ne permettent pas de garantir un accueil du public dans de bonnes conditions d’organisation et de sécurité, dans un contexte encore conflictuel entre groupes de supporters. Le huis clos au stade Sainte Germaine s’impose comme la seule solution raisonnable compte tenu du contexte et des délais. Le Club regrette profondément cette situation qui prive ainsi tous ses supporters de ne pouvoir venir soutenir l’équipe première pour sa reprise et laisser le football pouvoir reprendre pour le FC Girondins de Bordeaux. Afin de rendre le match gratuit et accessible à tous, le Club a trouvé un accord avec TV7 pour la diffusion de Bordeaux-Poitiers. Le FC Girondins de Bordeaux met tout en œuvre pour mettre fin à cette situation qui fragilise et menace son équilibre économique et récupérer son droit d’accès au Matmut Atlantique en tant que club résident pour le prochain match à domicile, face à Bourges.»