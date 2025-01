Atlético : Diego Simeone est fou de rage après l’inscription de Dani Olmo

L’affaire Dani Olmo continue de remuer les foules en Espagne, et beaucoup d’acteurs du football ibérique sont interrogés dessus. C’était notamment le cas de Diego Simeone en conférence de presse ce samedi avant la rencontre face à Osasuna ce dimanche. A ce sujet, le manager argentin a marqué un silence avant de soupirer «il vaut mieux que je me taise, c’est tout», puis de quitter la conférence sans un mot de plus.

Une réaction qui fait écho au communiqué publié par son club après la décision du gouvernement espagnol d’autoriser le FC Barcelone à faire jouer les deux hommes. le communiqué des Colchoneros n’a pas manqué de rappeler que «notre club, comme tous les membres de la Liga jusqu’à cette résolution, a respecté les règles de contrôle économique et continuera à les respecter. En effet, afin d’être compétitifs au niveau que nous avons atteint ces dernières années, nous avons décidé de procéder à diverses augmentations de capital, malgré l’énorme effort que cela implique.» Une pique qui ne manquera pas de faire grincer des dents en Catalogne.