Discussions positives entre le Bayern et Gladbach pour Yann Sommer

À la recherche d’un remplaçant à Manuel Neuer, le Bayern Munich a tranché depuis un petit moment et Yann Sommer (34 ans) est vu comme une priorité. Alors que son contrat s’achève dans six mois, le portier du Borussia Mönchengladbach est ravi de l’idée de rejoindre le Rekordmeister. Pour le moment, les deux clubs sont en pleines négociations pour un transfert et le déroulement est positif, comme le révèle Sky Germany.

Si un départ de son portier n’est pas vu d’un mauvais œil par le Borussia Mönchengladbach, les Poulains ne veulent pas le laisser partir sans avoir trouvé son remplaçant. Sky Germany explique aussi que le portier australien de Copenhague Mathew Ryan (30 ans) a été proposé aux Fohlen. Ce dernier pourrait partir cet hiver et disposerait d’une clause libératoire de 500 000 euros.

