Arsenal prépare un autre gros coup pour son mercato XXL

Cinquième de Premier League la saison dernière, Arsenal peut nourrir de la frustration tant les Gunners se sont sabordés en fin de saison dans la course à la Ligue des Champions. Pour autant, ils ne sont pas restés abattus et ont vite lâché la poudre lors du mercato estival 2022. Après le recrutement du jeune ailier brésilien de São Paulo Marquinhos (19 ans) et le milieu offensif de Porto Fabio Vieira (22 ans), les Gunners ont trouvé un accord avec Gabriel Jesus (25 ans) de Manchester City. Deux recrues officielles auxquelles s'ajoute Matt Turner (28 ans), qui arrive comme gardien remplaçant en attendant le buteur brésilien des Sky Blues.

Aussi confiants dans le dossier Raphinha, les Gunners ont également une piste prestigieuse pour renforcer leur défense. Défenseur central argentin de 24 ans évoluant à l'Ajax Amsterdam, Lisandro Martinez est l'un des cadres des Godenzonen. Sous contrat jusqu'en juin 2025, celui qui compte 7 capes avec l'Albiceleste et qui a remporté la dernière Copa América a particulièrement tapé dans l'œil de Mikel Arteta. Fan du joueur, le technicien espagnol d'Arsenal entend amener un excellent relanceur pour renforcer un peu plus sa défense.

L'Ajax Amsterdam attend 50M€

Après une première approche de 30 millions d'euros éconduise pour le natif de Gualeguay, le club du nord de Londres est revenu à la charge dernièrement et a significativement augmenté son offre. D'après les informations du média néerlandais De Telegraaf, Arsenal a augmenté sa proposition jusqu'à 40 millions d'euros bonus compris pour l'ancien joueur de Defensa y Justicia formé à Newell's Old Boys. Un chiffre intéressant pour le joueur qui est arrivé contre 7 millions d'euros en juillet 2019 à l'Ajax Amsterdam.

Pour autant, les Lanciers, qui ne sont pas dans l'obligation de vendre ont repoussé cette approche. La position de l'Ajax Amsterdam est claire. Pour s'attacher les services de Lisandro Martinez, il faudra débourser 50 millions d'euros sans bonus. Reste désormais à savoir si Arsenal va s'aligner sur les exigences des Néerlandais. Auteur de 36 matches cette saison (1 but et 4 offrandes), Lisandro Martinez a encore une fois été précieux pour l'Ajax Amsterdam, avec qui il a été champion des Pays-Bas et élu joueur de la saison.