Arsenal très confiant pour Raphinha

Arsenal s'active sur le mercato. Après les signatures de Marquinhos et de Fabio Vieira, les Gunners seraient également sur le point de signer l'avant-centre brésilien de Manchester City, Gabriel Jesus. A tout ce beau monde pourrait s'ajouter Raphinha, l'ailier auriverde de Leeds.

En effet, les Peacocks ont rejeté la première offre d'Arsenal pour leur joueur mais The Athletic indique que le club londonien n'a pas abandonné et devrait formuler une deuxième offre dans la semaine pour le joueur à qui il reste deux ans de contrat. Les Gunners seraient très confiants sur ce dossier malgré les intérêts de Chelsea et Tottenham. La direction londonienne semble d'ailleurs être la seule équipe en course désormais.