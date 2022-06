Leeds rejette l'offre d'Arsenal pour Raphinha

Cet été, l'ailier brésilien Raphinha devrait logiquement animer le mercato. Après deux saisons abouties du côté de Leeds, l'ancien rennais a la cote. En plus de l'intérêt du FC Barcelone ou encore de Chelsea, c'est Arsenal qui a jeté son dévolu sur l'attaquant de 25 ans. Au point de faire une première offre mardi soir informe The Athletic. Mais les Gunners ont vu leur offre refusée ce mercredi selon le média britannique.

L'offre de la direction londonienne est très nettement en dessous des attentes de Leeds qui a donc logiquement décliné les premières avances. Mais l'intérêt d'Arsenal reste important et Mikel Arteta apprécie fortement l'idée de voir le Brésilien rejoindre le club. Toujours selon les informations de The Athletic, le Barça et Chelsea restent les priorités du joueur pour le moment.