MU : le message de Cristiano Ronaldo à Michael Carrick

Jeudi soir face à Arsenal (3-2), Michael Carrick a vécu son dernier match en tant qu’entraîneur intérimaire de Manchester United. Si Ralf Rangnick conservera le staff actuel, il n’a pas pu retenir l’ancien milieu de terrain des Red Devils qui a décidé de quitter le club. Carrick a assuré l’intérim après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer pendant trois rencontres, pour deux victoires, face à Villarreal (0-2) et Arsenal (3-2) et un match nul contre Chelsea (1-1).

Cristiano Ronaldo a tenu à lui adresser un message à la suite de son départ. « Michael Carrick était un joueur de grande classe et il peut aussi devenir un grand entraîneur. Rien n'est impossible pour ce type. Personnellement, je suis fier d'avoir joué avec lui à mes côtés ainsi qu'avec lui en tant que manager sur notre banc », a-t-il déclaré.

Michael Carrick was a class act as a player and he can become a great coach as well. Nothing is impossible for this guy. Personally, I’m proud to have played with him by my side as well as with him as a manager on our bench. 🙌🏽👊🏽 pic.twitter.com/gCgxDcDQYw