Real Madrid : un émissaire brésilien au Bernabéu pour convaincre Ancelotti

La soirée a été longue pour Carlo Ancelotti, éliminé dès les quarts de finale de la Ligue des Champions après une double claque face à Arsenal (5-1 au total). Et Marca affirme que dans les tribunes du Bernabéu, un invité inattendu observait tout cela de près : Diego Fernandes, un intermédiaire influent du football brésilien, envoyé pour sonder le technicien italien. Fernandes ne fait pas officiellement partie de la CBF, mais il est réputé proche des cercles dirigeants et maintient des relations étroites avec plusieurs stars de la Seleção. Son objectif était clair : convaincre Ancelotti que son avenir pourrait s’écrire à la tête du Brésil, à un moment où la sélection traverse l’une de ses périodes les plus troubles depuis des décennies.

Depuis la lourde défaite contre l’Argentine (1-4) en novembre, la fédération cherche activement un leader de poids. Le profil d’Ancelotti coche toutes les cases : palmarès hors norme, autorité naturelle, et une proximité immédiate avec plusieurs joueurs clés de la Seleção (Vinicius, Rodrygo, Militao, Endrick). Jusqu’ici, le coach du Real Madrid a toujours affirmé sa fidélité au club, mais après un nouvel échec européen, son avenir redevient flou. Le Brésil en profite pour avancer ses pions.