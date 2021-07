Droits TV : Canal + joue encore avec les nerfs de la LFP

Depuis plusieurs mois maintenant, on peut vraiment dire que les droits TV sont un véritable casse-tête pour la Ligue de Football Professionnel. L'été dernier, Mediapro et sa chaîne «Téléfoot» faisaient leur grand début après avoir acquis la majeure partie des droits audiovisuels pour la Ligue 1 et la Ligue 2 notamment. Mais à cause de problèmes pour les paiements, le groupe sino-espagnol a dû jeter l'éponge, laissant en galère la LFP et les clubs français. En début d'année, Canal + est donc venu à la rescousse pour finir l'exercice en cours, mais un nouvel appel d'offres a dû être fait pour les prochaines saisons.

La suite après cette publicité

Finalement, le vendredi 11 juin dernier, nous apprenions que le duo Amazon-Canal + avaient raflé la mise pour 2021-2024. Le groupe Canal récupérait lui deux matches par journée de Ligue 1 (samedi 21 heures et dimanche 17 heures). Mais ça n'aura duré que quelques heures puisque dans la même soirée, la chaîne cryptée lâchait un communiqué pour annoncer son retrait total ! Une décision surprenante qui a certainement mis la LFP dans tous ses états. Mais trois semaines plus tard, Canal + va devoir une nouvelle fois sortir du silence.

Canal + pas encore officiellement retiré

Dans son édition du jour, L'Equipe fait un point sur la situation des droits TV concernant les championnats de France. Car dans quelques jours, nous serons à un mois du lancement de la saison 2021-2022 de Ligue 1, avec la 1ère journée programmée le 8 août. La LFP va donc devoir sortir son programme TV la semaine prochaine. Seul problème, Canal + n'a pas vraiment signalé son retrait auprès de l'instance française selon nos confrères... Aujourd'hui, la chaîne cryptée fait donc toujours partie de l'affaire et doit normalement choisir un match sur ses deux dates avant Amazon.

Mais si Canal + garde sa ligne de conduite et se retire réellement, la Ligue de Football Professionnel va devoir trouver une solution très rapide. Et dans ce cas-là, la LFP devra aller voir beIN Sports... La nouvelle saison de Ligue 1 n'a pas encore débuté mais il y a encore beaucoup de travail en coulisses. Et encore une fois, les droits TV sont au cœur de l'actualité.