OM : un début de mercato galère !

Doublé sur le fil, battu sur le gong, devancé dans les négociations... Autant de formules - malheureusement - trop présentes au moment d'évoquer le début du mois de juin de l'Olympique de Marseille. Déterminés à enflammer le mercato estival, les dirigeants marseillais font, en effet, face à l'impitoyable marché des transferts. Dauphin du Paris Saint-Germain la saison passée et qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des Champions, l'OM a pourtant bien l'intention de se renforcer cet été, en témoigne la récente arrivée de Javier Ribalta, nouveau directeur du football. Mais pour l'heure, les galères s'enchaînent et les échec se répètent.

Bien décidé à offrir un effectif séduisant au peuple olympien, Pablo Longoria, le président marseillais, ne cesse pourtant de s'activer au cours des dernières semaines. De Mohamed-Ali Cho à Axel Witsel en passant par Riechedly Bazoer, le patron des Ciel et Blanc multiplie les cibles, intensifie les contacts, avance dans les négociations mais rien ne se concrétise. Longtemps annoncé dans les rangs phocéen, l’attaquant d’Angers, Mohamed-Ali Cho, a ainsi décidé de rejoindre l'Espagne et la Real Sociedad jusqu'en juin 2027. Et l'issue observée avec le jeune buteur de 18 ans n'est pas l'unique revers subi par la direction olympienne en ce début de mercato. Loin s'en faut.

Pablo Longoria n'y arrive pas !

Libre depuis la fin de son contrat du côté du Borussia Dortmund, Axel Witsel (33 ans) semblait, lui aussi tout proche de poser ses valises du côté de l'Olympique de Marseille. En vain. Comme indiqué par la RTBF et sauf retournement de dernière minute, le milieu international belge (124 sélections, 12 buts) devrait, en effet, s'engager avec l’Atlético de Madrid. Habitué des joutes européennes, le Liégois, également annoncé sur les tablettes du Los Angeles Galaxy serait, en effet, tombé d’accord avec les Colchoneros. Attendu ce lundi pour passer la traditionnelle visite médicale, le Belge devrait même signer avec l'Atléti dès mardi.

Promis aux Marseillais, c'est donc du côté de Madrid que le Diable Rouge devrait poursuivre sa carrière. Et ce n'est pas non plus sur la Canebière que Riechedly Bazoer devrait poser ses valises... Défenseur central de 25 ans évoluant sous les couleurs du Vitesse Arnheim, l'international néerlandais aux 6 sélections serait quant à lui sur le point de s'engager avec le Borussia Mönchengladbach. Comme révélé par BILD au cours du week-end, les négociations entre les deux parties seraient même désormais très bien avancées. Successeur annoncé de Matthias Ginter (28 ans) au sein de la défense des Poulains, l'enfant d'Utrecht, passé par l'Ajax Amsterdam, Wolfsbourg ou encore le FC Porto, est donc lui aussi bien parti pour échapper aux griffes marseillaises...

Avançant d'échec en échec, les hautes sphères olympiennes, également intéressées par plusieurs éléments du FC Barcelone, doivent, enfin, faire face à l'intransigeance des dirigeants catalans. Ainsi, si Clément Lenglet, Miralem Pjanic ou encore Nico Gonzalez ont été annoncés du côté du Vélodrome par plusieurs médias européens, les finances resserrées des Blaugranas compliquent la donne. Autant de freins qui viennent s'ajouter à l'incertitude du board olympien quant à la décision finale de la DNCG, qui tarde à tomber, ainsi qu'aux ventes qu'il faut réaliser avant de pouvoir acheter. Vous l'aurez compris, sur la Canebière, le mercato rime pour l'heure avec galère...