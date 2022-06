Une nouvelle piste s'envole pour l'OM après Axel Witsel

La suite après cette publicité

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison passée et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille compte bien désormais profiter de la fenêtre estivale pour réaliser un mercato ambitieux et ainsi figurer au mieux sur la scène européenne lors du prochain exercice. Dans cette optique, Pablo Longoria, président du club phocéen, s'active ces dernières heures et multiplie les pistes. Mais le dirigeant marseillais fait déjà face à la concurrence.

Contrarié dans le dossier Axel Witsel, le club phocéen serait, en effet, sur le point de dire adieu à une nouvelle piste. Ainsi, selon les dernières informations du quotidien Bild, Riechedly Bazoer, défenseur central de 25 ans évoluant sous les couleurs du Vitesse Arnheim, serait sur le point de s'engager avec le Borussia Mönchengladbach. Egalement ciblé par Stuttgart mais surtout annoncé du côté de la Canebière, l'international néerlandais (6 sélections) devrait finalement rejoindre le Bas-Rhin.

Négociations avancées entre Bazoer et Gladbach !

Comme indiqué par la publication allemande, les négociations entre les deux parties seraient même désormais très bien avancées. Libre de tout contrat à la fin du mois, Bazoer succéderait donc à Matthias Ginter (28 ans), qui quitte les Poulains après cinq saisons, dans la défense centrale de Gladbach. Dans l’équipe de l’entraîneur Daniel Farke, le Batave pourrait alors former le duo défensif avec Nico Elvedi (25 ans) ou Marvin Friedrich (26 ans). Formé au PSV Eindhoven, le jeune milieu de terrain n’a jamais vraiment confirmé les énormes espoirs placés en lui mais a toujours suscité l'intérêt des écuries européennes.

Convoité par Manchester City, il avait finalement rejoint l'Ajax Amsterdam en 2012, hors période de mercato, ce qui lui avait d'ailleurs valu une interdiction de porter le maillot des Lanciers en 2012-2013. Champion d'Europe U17 avec les Pays-Bas en 2012, le natif d'Utrecht a finalement poursuivi sa progression du côté de Wolfsbourg puis du FC Porto. Auteur de 4 passes décisives et 2 buts en 44 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Bazoer est donc sur le point de donner un nouveau tournant à sa carrière. Pour le plus grand bonheur des Fohlen et au grand dam du board olympien...