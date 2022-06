L'Atlético de Madrid vole la première recrue de l'OM !

La suite après cette publicité

Dauphin du Paris Saint-Germain la saison passée et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille compte bien désormais profiter de la fenêtre estivale pour réaliser un mercato ambitieux et ainsi figurer au mieux sur la scène européenne lors du prochain exercice. Dans cette optique, Pablo Longoria, président du club phocéen, s'active ces dernières heures et multiplie les pistes, notamment au milieu de terrain. Francis Coquelin, Miralem Pjanic ou encore Axel Witsel, nombreux sont les noms à faire irruption dans la presse sportive.

Cible prioritaire du boss marseillais, Axel Witsel, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund, semblait d'ailleurs tout proche de rejoindre la Canebière. Et pour cause. Comme le révélait dernièrement notre confrère de Amazon Prime Karim Bennani, les Phocéens offraient un bail de deux années plus une en option à l’international belge. Des informations confirmées par nos soins, qui plus à l'heure où l'OM semblait avoir les faveurs du joueur et de son épouse. Oui mais voilà, selon les dernières indiscrétions de la RTBF, la donne a totalement changé.

L'OM doublé sur le fil !

Sauf retournement de dernière minute, le milieu international belge (124 sélections, 12 buts) devrait ainsi rejoindre l’Atlético de Madrid. Egalement annoncé sur les tablettes du Los Angeles Galaxy, le Liégeois serait, en effet, tombé d’accord avec les Colchoneros. Dans cette optique, le média belge précise qu'il ne manquerait plus que la signature pour officialiser son passage en Espagne dès le début de la semaine prochaine. Promis aux Marseillais, c'est donc du côté de Madrid que le Diable Rouge devrait poursuivre sa carrière. Attendu ce lundi pour passer la traditionnelle visite médicale, Witsel devrait même signer avec l'Atléti dès mardi.

Un véritable coup de massue pour le board marseillais, tout proche de s'offrir un milieu expérimenté et habitué des joutes européennes. Convaincu par le discours du directeur sportif de l’Atlético de Madrid, Andrea Berta, Witsel s'est également laissé tenter par le projet de Diego Simeone qu'il a également rencontré. Après ses passages au Standard, à Benfica, au Zenit Saint-Petersbourg, à Tianjin et au Borussia Dortmund et un total de plus de 600 matches chez les professionnels, Witsel s'apprête donc à découvrir un nouveau championnat et un sixième club dans sa carrière. De son côté, l'OM, doublé sur le fil, va désormais devoir activer d'autres pistes pour tenter de se consoler...