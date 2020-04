OGC Nice : Jean-Pierre Rivère salue la décision de la LFP

Ce jeudi à 17h, la Ligue de Football Professionnel a donc officiellement mis un terme à l'exercice 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2. La méthodologie des quotients a été appliquée pour arrêter des classements définitifs. Si le PSG conserve son titre de champion de France, l'OM et le Stade Rennais disputeront la prochaine Ligue des champions. Si le LOSC est certain de jouer la Ligue Europa la saison prochaine, l'OGC Nice et le Stade de Reims devront patienter sur leur sort. Tout dépendra du dénouement des finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. Classé cinquième de Ligue 1 à l'issue des quotients appliqués, l'OGC Nice entrevoit l'espoir de retrouver l'Europe. Son président Jean-Pierre Rivère a salué la décision de la LFP concernant l'arrêt définitif du championnat mais également ce cinquième rang obtenu sur le fil.

« La première satisfaction, c'est qu'on sait où on va et c'est l'essentiel. Le parcours est tracé presque complètement, le Championnat est arrêté et c'est une bonne chose dans le contexte actuel. La cinquième place est une bonne chose avec un point d'interrogation, car il est envisagé de jouer les finales des deux coupes avant le début de la saison prochaine. Nous n'avons donc pas de certitudes d'être européens (Nice sera barragiste si le PSG ne gagne que la Coupe de la Ligue et accédera directement à la Ligue Europa si le Paris SG ne gagne que la Coupe de France). Si les finales ne sont pas jouées, nous serons directement européens mais on attend, je ne veux pas que nos supporters soient certains que nous allons être européens. Soyons prudents et pragmatiques, et apprécions que le foot français ait trouvé une cohérence. Mais oui, on est heureux de cette cinquième place, les points ont été pris même si je comprends que vous dites qu'on fait partie des vainqueurs de ce mode de calcul. C'est une bonne nouvelle mais le plus important, c'est qu'on va retrouver une harmonie, une visibilité qui va nous aider à travailler, » a ainsi analysé Rivère sur le site de l'Equipe. Les Aiglons croisent donc les doigts et espèrent un coup de pouce du destin pour disputer la prochaine Ligue Europa...