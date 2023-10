Vinicius Jr. ne veut pas finir sa carrière au Real Madrid

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à France Football, l’ailier brésilien Vinicius Jr (23 ans) semble s’éclater à Madrid et le fait savoir (3 buts et 1 passe décisive en 7 matches TCC en ce début de saison). S’il souhaite rester toute sa carrière du côté de la capitale espagnole, l’international auriverde (24 sélections, 3 buts) se verrait bien revenir dans son club formateur, Flamengo, qui avait reçu 45 millions d’euros pour le laisser partir en Espagne.

«J’adore la vie ici en général, et ça se passe bien pour ma famille également. Quand mes proches se baladent, ils sont reconnus et on ne nous souhaite que du bonheur. Petit à petit, j’ai découvert cette nouvelle vie, de nouvelles émotions, une ferveur… Madrid, c’est unique. Dans le monde entier, tout le monde me parle de ce club. (…) Je crois que je pourrais rester ici toute ma carrière, mais le club de ma vie, c’est Flamengo. J’ai promis à mon père d’y retourner un jour. Il faut que je respecte cette promesse.»