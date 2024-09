Ousmane Dembélé annonce un PSG très ambitieux

Buteur avec les Bleus lundi soir face à la Belgique, Ousmane Dembélé a conclu de belle manière cette trêve internationale. Il sera bientôt temps pour lui de se replonger dans la saison du Paris Saint-Germain. Et cette année, les Parisiens sont très ambitieux selon l’ancien Blaugrana.

La suite après cette publicité

« Ça va très bien, on a un groupe fantastique. On a de nouveaux joueurs qui se sont bien adaptés à la tactique de Luis Enrique. On veut faire mieux que la saison dernière. On a un grand coach, de grands joueurs. On pratique un bon foot, on va tout donner pour faire mieux que la saison dernière », a-t-il expliqué au micro de TF1.