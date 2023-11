Aston Villa : Unai Emery félicite Emiliano Martinez pour son trophée Yachine

Ce lundi, le Trophée Yashine a été remis à Emiliano Martinez. Sifflé pour son entrée au Théâtre Châtelet et sa montée sur scène par le public français, Emiliano Martinez a été récompensé suite à une Coupe du monde héroïque mais surtout une finale magistrale contre les Bleus. Pourtant, plusieurs considèrent que d’autres auraient mérité de rafler ce trophée Yashine à l’instar de Yassine Bounou voire Marc-André Ter Stegen.

Finalement récompensé, Dibu Martinez a vu son entraîneur à Aston Villa, Unai Emery, le féliciter ce vendredi pour sa distinction individuelle : «Martinez, en tant que personne, a été très compétitif tout au long de sa carrière et lorsqu’il est arrivé ici en Premier League il y a 12 ans, il s’améliore progressivement beaucoup. Sa mentalité est très brillante, il veut toujours s’améliorer individuellement et collectivement avec l’équipe. J’étais avec lui à Arsenal auparavant et j’ai toujours su qu’il voulait obtenir quelque chose d’important. Obtenir ce prix est magnifique pour lui et nous pouvons être fiers de lui.»