LdC, Inter : la panne d’électricité complique le voyage à Barcelone

L’Espagne est prise en otage par une immense panne d’électricité. Tard dans la matinée du lundi 28 avril, une grande partie du pays est tombée dans le noir pour des raisons qui restent à élucider. Les transports et les services ont été en plein chaos toute la journée, mais le sport a également payé les conséquences de la panne soudaine de courant avec l’annulation du programme d’aujourd’hui du Master 1000 de tennis de Madrid. Cependant, le problème pourrait également affecter un autre événement : la demi-finale de Ligue des Champions prévue mercredi soir entre Barcelone et l’Inter. Concrètement, le voyage des Nerazzurri en Catalogne risque d’être compliqué par le chaos provoqué par la panne d’électricité. Le vol de l’Inter Milan pour Barcelone est prévu mardi dans les alentours de 17 heures. La conférence est programmée pour 19h15, au stade où se jouera le match aller de la demi-finale, à savoir Montjuïc.

Pour le moment, selon la presse italienne, le programme des Nerazzurri est confirmé malgré le black-out général qui a frappé l’Espagne avec le chaos qui en découle sur les vols. L’UEFA surveille aussi la situation : des mises à jour arriveront mardi matin, date à laquelle des vérifications supplémentaires seront effectuées. La situation concernant les vols vers l’Espagne est en constante évolution. Le trafic aérien n’est pas totalement bloqué : les vols en provenance d’Italie vers Madrid et Barcelone partent, mais avec quelques retards. Une situation qui devrait être résolue d’ici mardi, puisque le distributeur d’énergie espagnol, Red Eléctrica, a déclaré, immédiatement après le choc de l’incident, que le rétablissement de l’électricité prendrait effet entre 6 et 10 heures du matin. Pendant ce temps, la nuit est tombée sur Barcelone : certaines rues sont éclairées, d’autres non, avec très peu de bars ou de restaurants ouverts.