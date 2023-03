PSG : le message fort de Marco Verratti sur les critiques et son avenir

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Paris Saint-Germain est en pleine tourmente avec des résultats sportifs très décevants. Outre les nombreuses défaites et contre-performances en Championnat, les hommes de Christophe Galtier ont surtout essuyé une nouvelle élimination décevante en Ligue des Champions. Le club de la capitale s’est encore arrêté en huitième de finale de la compétition en ne proposant rien face au Bayern Munich (0-1, 0-2). Un homme illustre à lui seul la déception parisienne et les mauvais résultats : Marco Verratti. Depuis plusieurs mois maintenant, le milieu de terrain italien fait preuve d’une irrégularité qui déçoit bon nombre de supporters. Et sa perte de belle qui offre l’ouverture du score à Munich a fait couler beaucoup d’encre.

Si l’année dernière, Marco Verratti a sûrement été l’un des meilleurs parisiens de la saison, cette année, son état de forme interroge. Moins bien physiquement depuis la trêve hivernale, il est passé à côté de tous les grands rendez-vous du club de la capitale. Son ballon perdu face aux Bavarois est venu finalement couronner plusieurs semaines décevantes. Et ses performances après l’élimination n’ont pas convaincu le public parisien de passer l’éponge. Bien au contraire. Le milieu de 30 ans est même vivement critiqué.

Les critiques ne l’atteignent pas

Durant cette trêve internationale, Marco Verratti a rejoint la sélection italienne. En l’absence de Leonardo Bonucci, c’est lui qui sera capitaine de la formation de Roberto Mancini. En tant que capitaine, il s’est donc présenté en conférence de presse ce jeudi et a été interrogé sur les nombreuses critiques des supporters parisiens. Visiblement, le joueur du PSG est solide. «La critique fait partie du football. Je me suis trompé et j’ai été critiqué. Par le passé, pourtant, beaucoup m’ont fait l’éloge en France. Je sais quand je me trompe, j’ai de larges épaules. J’ai une énorme passion pour le football, une critique ne m’arrêtera pas», a-t-il lancé dans un premier temps.

Le joueur au club depuis 2012 et qui a récemment prolongé jusqu’en 2026 a également profité de cette conférence de presse pour évoquer son avenir alors que la presse italienne l’a questionné sur une possible envie de revenir en Italie. « Je remercie les Italiens pour leur engagement. Qui sait si je reviendrai dans le futur (en Italie ; NDLR). Maintenant, je vais bien à Paris et je rêve de la Ligue des Champions avec le PSG». Voilà qui est clair et qui pourrait peut-être rassurer les supporters parisiens : Marco Verratti veut toujours soulever la C1.