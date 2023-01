L’OL a débuté les négociations avec Botafogo pour Jeffinho

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais est de plus en plus actif dans cette fin de mercato hivernal. En effet, la direction sportive rhodanienne a déjà bouclé les départs de Karl Toko Ekambi, parti en prêt sans option d’achat à Rennes, et Romain Faivre, également cédé du côté de la Bretagne, à Lorient, sans possibilité pour les Merlus de le signer définitivement. Pour pallier ces sorties dans le secteur offensif, le club de John Textor travaille sur des pistes pour étoffer l’effectif de Laurent Blanc.

L’information la plus récente concernant le neuvième de Ligue 1 nous amenait de l’autre côté de l’Océan Atlantique, plus précisément au Brésil avec le milieu offensif auriverde Jeffinho. D’abord formé du côté de Resende, qui fait parti de l’OL Groupe, il a ensuite rejoint les Noir et Blanc durant le mercato estival contre un chèque de 300.000 euros. En 42 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée, il a déjà inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives sous le maillot de Fogo.

Jeffinho arrive à Lyon lundi

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce samedi soir, l’Olympique Lyonnais a annoncé avoir débuté des négociations avec le club brésilien de Botafogo pour le transfert de son milieu offensif auriverde Jeffinho. Âgé de 23 ans, cet ailier gauche, qui évolue à Botafogo depuis l’été dernier, club détenu par le nouveau propriétaire de l’OL John Textor, peut aussi évoluer au cœur du jeu mais également dans le couloir droit.

«L’Olympique Lyonnais et Botafogo annoncent avoir entamé des négociations dans le but d’aboutir à un prêt avec option d’achat de l’ailier gauche Jeffinho. Le joueur de 23 ans se rendra à Lyon dès ce lundi, où il participera à des examens médicaux. Cette négociation ouvre un nouveau marché international pour le club brésilien. Elle renforce le partenariat entre Botafogo, Lyon et Resende, avec une voie solide pour les jeunes sportifs brésiliens qui souhaitent jouer en Europe», peut-on lire dans le communiqué de la direction rhodanienne.