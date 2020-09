Arsenal : Alexandre Lacazette clame son envie de rester

Une rentrée en Premier League parfaite pour Arsenal. Dominants dans le jeu, les Gunners se sont tranquillement imposés sur la pelouse de Fulham (3-0). Des débuts plus qu'encourageants auxquels a pris part Alexandre Lacazette, lui qui, comme la saison dernière, a inscrit le premier but de la nouvelle saison de championnat. Pourtant titulaire à la pointe de l'attaque, l'ancien Lyonnais est actuellement dans des rumeurs de transfert, l'emmenant loin de Londres.

L'international français y a répondu aux micros de BT Sports : « je suis vraiment heureux. Il n'y a que la presse qui dit que je suis malheureux et que je veux partir. Mais moi, depuis le début, je dis que je suis heureux avec Arsenal et que je veux jouer et gagner des titres. Nous avons gagné un titre le mois dernier, donc je suis heureux avec Arsenal ». Une faim de titre alors qu'Arsenal reprend des couleurs après avoir rapporté la FA Cup et le Community Shield durant l'été.