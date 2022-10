Antoine Griezmann peut encore rapporter gros au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann est soulagé. Depuis plusieurs mois, l'international tricolore était au centre d'un conflit opposant le FC Barcelone, club auquel il appartenait, et l'Atlético de Madrid. Prêté aux Colchoneros depuis l'été 2021, le Français pouvait définitivement y rester à la fin de la saison 2022-23 si les Madrilènes levaient sa clause de 40 millions d'euros. Mais cette somme était jugée trop importante finalement par l'Atlético qui a usé de toutes les stratégies pour ne pas être forcé de la lever.

Griezmann officiellement à l'Atlético

Pour contourner cela, Diego Simeone ne faisait entrer le champion du monde 2018 qu'à l'heure de jeu afin que cela ne soit pas comptabiliser comme une rencontre entière. Car il fallait que Griezmann joue un certain nombre de matches pour que l'Atlético soit obligée de payer cette fameuse clause. Ce qui n'a pas du tout été apprécié par les Catalans. Pris en otage, le Français a finalement été libéré puisque le Barça et l'Atlético ont trouvé un accord pour un transfert de 18 millions d'euros, plus deux de bonus. Rappelons qu'il avait été acheté 120 millions d'euros.

Hier, les Colchoneros ont rendu cela officiel. «Accord avec le FC Barcelone pour le transfert d'Antoine Griezmann. Le footballeur français a signé son nouveau contrat qui le liera à notre club jusqu'en 2026. L'attaquant français a signé son nouveau contrat en tant que rojiblanco pour trois saisons supplémentaires», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Heureux, Antoine Griezmann est sorti du silence, lui qui a vécu des moments difficile.

Le Barça peut encore récupérer de l'argent

«Je suis très content, c'est ce que je voulais. Continuer ici, être à nouveau un joueur de l'Atlético, profiter de ce club, de ces coéquipiers, du stade, des supporters. Au final j'ai tout fait pour continuer ici (...) Quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'être ici pendant de nombreuses années, j'ai parlé avec le club. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, peu importe les efforts. Je voulais me faire plaisir ici dans un club qui m'aime et avec un coach qui m'aime. Les efforts restent anecdotiques car je suis très fier d'être ici.»

Il a ajouté : «j'aime ce club, ces coéquipiers, ces supporters. Je suis plus un exemple. Je remarque qu'il y a plus d'applaudissements, plus de maillots à mon nom. Cela me remplit de fierté de tout donner (...) Grâce à Simeone, j'ai atteint mon meilleur niveau. J'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un honneur pour moi de tout donner pour lui». Antoine Griezmann a donc tourné la page Barça. Enfin presque. Selon AS, le FC Barcelone dispose d'une clause concernant le Français. Pour faire simple, si l'Atlético vend un jour Grizi pour 40 millions d'euros ou plus, 20 millions iraient dans les caisses des Culés. Un deal qui a été conclu en 2021 quand il avait été prêté. Ce n'est donc pas tout à fait fini entre Griezmann et le Barça.