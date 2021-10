OM : Pau Lopez lève le voile sur sa relation avec Steve Mandanda

La suite après cette publicité

Depuis longtemps, Steve Mandanda est un titulaire et un capitaine indéboulonnable du côté de l'Olympique de Marseille. Mais, cet été, alors que l'international français vient d'atteindre ses 36 ans (en mars dernier), Pablo Longoria, le président de l'OM, a décidé de lui mettre de la concurrence dans les pattes.

C'est ainsi qu'est arrivé, en prêt de l'AS Roma, l'Espagnol Pau Lopez. Touché à une épaule, il a manqué tout le début de saison, mais, dès qu'il a été rétabli, il a été titularisé dans les buts par son entraîneur Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse ce vendredi, le gardien espagnol a levé le voile sur son arrivée et sa relation avec la légende de l'OM, Steve Mandanda.

Le bel hommage de Pau Lopez à Steve Mandanda

« Non je n'ai jamais parlé de ça avec l'entraîneur (de promesse de temps de jeu, ndlr). On parle du jeu, on ne m'a jamais promis de temps de jeu. Je travaille dur pour être disponible et présent à chaque match s'il le faut, c'est à l'entraîneur de décider, mais personne ne m'a rien promis ici »,a-t-il commencé à expliquer.

Mais il est surtout revenu sur l'accueil -excellent- que lui a réservé Steve Mandanda : « quand je suis arrivé, ma priorité était de me remettre de ma blessure à l'épaule. Puis de faire le maximum pour être à disposition de l'entraîneur. Je dois continuer de faire mon meilleur et pour aider l'équipe. La relation avec Steve, j'ai une bonne relation. J'en profite pour le remercier, car il m'a aidé. Quand on arrive dans un nouveau pays, ce n'est jamais facile, avoir quelqu'un comme Steve, une légende, ça m'a aidé. Cela en dit très long sur lui en tant que joueur, homme et capitaine de ce club (...) J'ai 26 ans, j'ai beaucoup à améliorer. Les années passent et il reste des choses à améliorer, le jeu au pied et aérien. Il n'y a pas de gardien parfait, je dois profiter de Mandanda et de Simon pour progresser ». Une belle sortie, qui devrait réchauffer le coeur du nouveau numéro deux de l'OM et certains supporters. Le groupe vit bien.

