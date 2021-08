Le Real Madrid se frotte les mains avec la future arrivée de Lionel Messi au PSG

La suite après cette publicité

Si l'arrivée de Lionel Messi à Paris ne fait pas que des heureux en Espagne, notamment en Catalogne forcément, une autre partie du pays voit elle ce départ du Barça d'un très bon œil. Tout d'abord, parce que le grand rival barcelonais perd celui qui est sans aucun doute le meilleur joueur de son histoire. Mais aussi parce que les Merengues savent que l'arrivée du natif de Rosario en terres parisiennes peut avoir un impact dans le dossier Mbappé.

« Non, Mbappé ne partira pas », avait simplement répondu Mauricio Pochettino, interrogé à ce sujet cette semaine. Mais du côté de Marca, média qui avait d'ailleurs dévoilé la bombe Messi en premier, on est convaincu que l'arrivée de l'Argentin peut faciliter le départ du Bondynois. Le journal ibérique explique que pour l'instant, le PSG ne compte toujours pas se défaire de Kylian Mbappé, avec un état-major parisien qui continue de mettre la pression pour que l'attaquant prolonge son contrat qui expire en 2022.

Les Merengues attendent même un coup de fil de Nasser !

En revanche, selon le journal, le PSG doit dégraisser pour pouvoir s'offrir l'Argentin et ne pas dérégler complètement ses comptes. Et c'est dans cette brèche que veulent s'engouffrer les Madrilènes. En interne, au Bernabéu, certains pensent même que c'est Nasser Al-Khelaïfi lui même qui pourrait appeler Florentino Pérez pour lui proposer l'ancien Monégasque, conscient que ce dernier ne prolongera pas et qu'il risque de ne pas avoir le choix.

Et bien sûr, si ce cas venait à se présenter, le Real Madrid foncerait. Le média confirme une information qui circule depuis plusieurs jours outre-Pyrénées également : c'est Mbappé ou rien. Reste aussi à savoir comment le joueur tricolore accueillera l'arrivée de Lionel Messi. Est-ce qu'elle le convaincra que le projet du PSG est aussi solide qu'ambitieux, ou au contraire le poussera-t-elle vers la sortie voyant qu'il ne sera pas le leader de l'équipe ? Affaire à suivre...