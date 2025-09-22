La Fondation Xana remporte le prix Sócrates 2025

En 2024, l’Espagnole Jennifer Hermoso avait remporté le prix Sócrates pour son combat sur l’égalité dans le monde du football. Cette année, la distinction est revenue à la Fondation Xana, fondée par Luis Enrique après le décès de sa fille Xana.

Pour rappel, le Prix Sócrates est une récompense décernée par le magazine France Football, introduite en 2022, pour honorer les footballeurs et footballeuses impliqués dans des projets humanitaires, sociaux ou environnementaux. Ce trophée a été nommé en hommage au footballeur brésilien Sócrates, disparu en 2011, afin d’honorer son engagement sociétal et ses positions démocratiques durant la dictature militaire au Brésil (1964-1985).