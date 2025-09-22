Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel

La Fondation Xana remporte le prix Sócrates 2025

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Xana Luis Enrique @Maxppp

En 2024, l’Espagnole Jennifer Hermoso avait remporté le prix Sócrates pour son combat sur l’égalité dans le monde du football. Cette année, la distinction est revenue à la Fondation Xana, fondée par Luis Enrique après le décès de sa fille Xana.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le Prix Sócrates est une récompense décernée par le magazine France Football, introduite en 2022, pour honorer les footballeurs et footballeuses impliqués dans des projets humanitaires, sociaux ou environnementaux. Ce trophée a été nommé en hommage au footballeur brésilien Sócrates, disparu en 2011, afin d’honorer son engagement sociétal et ses positions démocratiques durant la dictature militaire au Brésil (1964-1985).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier