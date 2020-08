Manchester City-Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Si la France du football aura les yeux rivés sur Juventus-Olympique Lyonnais, un autre 8e de finale retour de Ligue des Champions promet ce vendredi soir. Manchester City reçoit en effet le Real Madrid. Victorieux à l'aller en Espagne (1-2), les Anglais partent avec la faveur des pronostics. Les Mancuniens, concentrés sur cet objectif depuis plusieurs semaines après avoir laissé filer le titre en Premier League à Liverpool, aligneront leurs meilleurs hommes.

Ederson gardera donc les buts des Citizens. Le portier international brésilien sera protégé par une défense à quatre, composée de droite à gauche par Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte et João Cancelo. Benjamin Mendy est lui suspendu. L'Espagnol Rodri fera bonne garde en sentinelle. À l'animation, une nouvelle ligne de quatre : Riyad Mahrez et Raheem Sterling sur les ailes, David Silva et Kevin de Bruyne dans le cœur du jeu. Enfin, en l'absence de Sergio Agüero blessé au genou, c'est Gabriel Jesus qui aura la lourde tâche d'occuper la pointe de l'attaque des Skyblues.

Sacré duel de coaches

Pour contrer ce onze aligné par Pep Guardiola, Zinedine Zidane devrait miser sur un 4-3-3 pour tenter une nouvelle remontada historique. Thibaut Courtois sera aligné dans les cages merengues derrière une défense à quatre, privée de Sergio Ramos expulsé à l'aller et donc suspendu, avec de droite à gauche, Dani Carvajal, Eder Militão, Raphaël Varane et Ferland Mendy. L'entrejeu, des plus classiques, sera confié au trio Casemiro-Luka Modric-Toni Kroos.

Enfin, devant, si la surprise Isco, carte souvent utilisée par ZZ lors des grosses affiches de C1 pour perturber l'adversaire, n'est pas totalement à exclure, c'est davantage un trident qui est annoncé. Karim Benzema, indiscutable en pointe cette saison, serait épaulé par Eden Hazard et le revenant Marco Asensio, Vinicius Jr se tenant prêt au cas où. Une constellation d'étoiles pour une affiche qui promet !