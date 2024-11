Manchester United : Ruben Amorim veut mettre 7 joueurs à la porte !

Manchester United n’en pouvait plus d’Erik ten Hag. Sauvé par une victoire en Carabao Cup la saison passée avec les Mancuniens, le technicien batave, contesté depuis des années, n’a pas résisté à son piteux début de saison sur le banc des Red Devils. À la dérive, ces derniers n’étaient plus que l’ombre d’eux-mêmes sur le terrain et se sont enfoncés dans les méandres du classement en Premier League. Tout cela auquel il faut ajouter des performances moribondes en Ligue des Champions. Dans ce contexte, un maintien d’Erik ten Hag à son poste paraissait absolument surréaliste.

Et pour la plus grande joie de plusieurs suiveurs du club le plus titré d’Angleterre, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a été viré fin octobre par la direction mancunienne. Libéré après la fin de ce mandat calamiteux, Manchester United pouvait aborder sereinement l’avenir et décidait de miser sur Ruben Amorim pour prendre la suite. Brillant depuis plusieurs saisons avec le Sporting CP, le technicien portugais a déjà insufflé un vent nouveau dans le nord de l’Angleterre grâce à sa simplicité et ses premières séances d’entraînement, qui ont déjà été louées par plusieurs joueurs. Et alors qu’il disputera son premier match ce week-end avec United, le coach de 39 ans a déjà avancé ses pions pour préparer la suite avec son nouveau club et a déjà prévu un mercato hivernal animé.

Sept joueurs sont devenus indésirables à Manchester United

En effet, après avoir pris ses marques avec son staff dans ses nouvelles installations, Ruben Amorim veut déjà s’assurer une deuxième partie de saison réussie avec les Red Devils. Pour ce faire, un épurage de son effectif s’impose, comme l’a annoncé ce mardi la presse anglaise. Et à en croire les informations du Daily Mirror, cette grande lessive concernerait particulièrement sept joueurs. Raillé depuis de nombreuses années et bénéficiant d’un gros salaire du côté d’Old Trafford, Harry Maguire est le premier indésirable de cette liste. Selon nos confrères d’outre-Manche, Amorim ne compterait pas sur l’international anglais (64 sélections). En fin de contrat, Jonny Evans et Victor Lindelof devraient également dépeupler la défense mancunienne en fin de saison alors que leur départ à l’issue de cette dernière semble acté.

Dans le même cas de figure, Christian Eriksen, récemment associé au Fenerbahçe de José Mourinho, devrait aussi être libéré en juin prochain. Même si leurs contrats expirent dans 18 mois, un départ n’est clairement pas à exclure pour Casemiro et Tyrell Malacia. Contesté, le milieu brésilien devra convaincre de son utilité aux yeux de Ruben Amorim tandis que le défenseur gauche néerlandais ne présente aucune garantie après deux ans d’absence. Pour finir, Antony serait la dernière cible de Ruben Amorim. Flop à 95 millions d’euros, l’ancien de l’Ajax Amsterdam n’a jamais su convaincre avec United et son avenir ne risque pas de s’écrire du côté d’Old Trafford. Alors que les budgets de Manchester United s’annoncent serrés d’après plusieurs rapports d’outre-Manche, sa belle valeur marchande pourrait renflouer les caisses alors que son impact sportif est presque nul. Vous l’aurez compris, Ruben Amorim a du pain sur la planche pour ses débuts à United !