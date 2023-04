MU-Séville : la réaction amère d’Erik ten Hag après le scénario fou

Dans un scénario assez fou, Manchester United a concédé le match nul (2-2) face à Séville lors du quart de finale aller de Ligue Europa. Alors que les Red Devils menaient 2-0 jusqu’à la 85e minute, ils ont concédé deux CSC (d’abord par Malacia puis Maguire dans les dernières secondes) pour ainsi permettre aux Sévillans de revenir dans la partie. Un scénario qui laisse des regrets au coach néerlandais Erik ten Hag comme il l’a confié en après-match.

«On avait le match en main. On aurait dû marquer 3/4 buts et on a eu quelques moments de malchance avec les blessures. On perd le contrôle sur un moment de malchance. Ensuite, il y en a un autre avec Licha Martinez (sa blessure) et on a dû terminer à 10. Les blessures nous ont fait perdre le rythme du match. En première mi-temps, on a très bien joué, avec beaucoup de conviction. On aurait dû marquer plus de buts. Je sais que nous pouvons faire mieux avec ces joueurs dans la dernière partie du match. Nous avons été malchanceux en défense, deux buts contre notre camp, ce n’est pas une bonne soirée. Bien sûr, on doit apprendre et tuer le match. Tout est ouvert pour le match retour. Si vous ne marquez pas le troisième but et que vous avez des blessés, vous perdez le rythme du match.»

