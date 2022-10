Aston Villa : Douglas Luiz finalement prolongé

Mauvaise nouvelle pour Arsenal. Aston Villa a annoncé, ce vendredi, la prolongation de son milieu de terrain Douglas Luiz (24 ans). « Aston Villa est ravi d'annoncer que Douglas Luiz a signé un nouveau contrat à long terme avec le club », précise le communiqué des Villans, qui, comme le veut la tradition outre-Manche, n'indique pas la durée exacte de ce nouveau bail.

La suite après cette publicité

L'international brésilien (9 sélections), qui a débarqué à Birmingham à l'été 2019 en provenance de Manchester City pour 16,8 M€, avait fait l'objet d'une offensive de dernière minute de la part des Gunners, le 1er septembre dernier. Aston Villa avait refusé les 3 offres d'Arsenal, souhaitant conserver le médaillé d'or aux JO 2020. Douglas Luiz a pour le moment disputé 9 matchs (2 buts) depuis le début de la saison toutes compétitions confondues.

Aston Villa is delighted to announce that @DGOficial has signed a new long-term contract with the club! 💜