Man City : prolongation pour Rodri jusqu'en 2027

Un contrat solide pour le roc espagnol. Rodri vient d'être prolongé jusqu'en 2027 par Manchester City. Le milieu de terrain défensif de 26 ans est un joueur indispensable dans l'effectif de Pep Guardiola. Arrivé à City en provenance de l'Atlético Madrid en 2019, il était sous contrat jusqu'en 2024. L'international espagnol (33 sélections) a signé pour trois ans supplémentaires chez les Cityzens. Cette prolongation devrait être en lien avec une possible augmentation de salaire, comme nous l'évoquions hier.

La suite après cette publicité

« Rejoindre City en 2019 a été la meilleure décision de ma carrière. [...] J'ai beaucoup progressé en tant que joueur et je tiens à remercier Pep et tout le staff pour leur aide. Ils s'engagent totalement pour m'aider à devenir le meilleur joueur possible, et j'apprécie leur travail acharné. [...] City, je le sens, m'offre les meilleures chances de gagner des trophées, c'est pourquoi je suis tellement heureux de rester ici plus longtemps », a notamment commenté Rodri dans le communiqué publié par les Sky Blues pour l'occasion.