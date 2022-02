Le PSG aussi a un oeil sur Hugo Ekitike

Il fait couler beaucoup d'encre. Sa première saison pleine en Ligue 1 (9 réalisations et 3 passes décisives en 21 matches) l'a placé sous le feu des projecteurs. Et, cet hiver, Hugo Ekitike (19 ans) a été très sollicité. En Premier League notamment, où Newcastle, entre autres (West Ham, Chelsea, etc.), a fait le forcing pour l'attirer. Oui mais voilà, l'attaquant, actuellement blessé, avait opté pour la stabilité en décidant de rester au Stade de Reims au moins jusqu'à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

À ce moment-là, il y aura assurément d'autres sollicitations. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que l'AC Milan suit très attentivement cette piste en vue du prochain mercato. Mais ce n'est pas tout. Le quotidien sportif italien au papier rose indique que le Paris SG est également sur le coup, très intéressé par son profil et sa marge de progression. Cet admirateur de Kylian Mbappé, sous contrat en Champagne jusqu'en juin 2023, marchera-t-il sur ses traces ? Son mercato promet en tout cas d'être très animé.