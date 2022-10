La réaction d'Andrea Agnelli après la défaite face au Maccabi Haïfa

Après la défaite contre le Maccabi Haïfa ce mardi (2-0), le président de la Juventus, Andrea Agnelli, s'est exprimé au micro du diffuseur de la rencontre. Ses premiers mots ont d'ailleurs été pour les supporters de la Vieille Dame. « Nous savons qu'il y a de la honte à ressentir, on doit s'excuser auprès des supporters qui, en ce moment, ont du mal à se déplacer dans les rues et nous le comprenons » s'est tout d'abord exprimé le numéro 1 turinois. Avant de poursuivre sur la situation plus que délicate que traverse le club du Piémont actuellement.

« Aujourd'hui est une nuit difficile, disons que c'est une période difficile, qui doit être analysée dans son contexte. C'est un de nos moments les plus difficiles. C'est d'ailleurs le moment de prendre ses responsabilités. Je suis ici pour cette raison, mais aussi parce que j'ai honte de ce qui se passe. Je suis extrêmement en colère, mais aussi conscient que le football est un sport d'équipe : on gagne et on perd à onze, et nous voulons repartir de là » a conclu Andrea Agnelli, amer après un nouveau résultat décevant de son équipe. De son côté, Massimiliano Allegri, l'entraineur de la Juventus, a confirmé que les joueurs feront une mise au vert pour préparer du mieux possible le Derby della Mole face au Torino, le samedi 15 octobre prochain.