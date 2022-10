Ligue des Champions: la Juventus s'incline face au Maccabi Haïfa, Manchester City et Copenhague dos à dos

Après un début de semaine relativement calme, la Ligue des Champions reprenaient ses droits ce mardi à 18h45 avec deux rencontres programmées. La Juventus et Manchester City se rendaient respectivement sur la pelouse du Maccabi Haifa et du FC Copenhague en préambule de cette 4ème journée de la coupe aux grandes oreilles. De leur côté, les Turinois devaient absolument faire un résultat en Israël pour rester en vie dans le groupe F, alors que le Paris Saint-Germain reçoit le Benfica Lisbonne, à 21h. Pourtant, la Vieille Dame réalisait l'une de ses pires premières périodes dans la compétition. Peu après le coup d'envoi, le club israélien ouvrait le score par l'intermédiaire d'Omer Atzili à la réception d'un centre de Pierre Cornud et malgré l'intervention de Wojciech Szczesny (7e, 1-0). Dans la foulée, Tjaronn Chery se chargeait d'un coup franc aux abords de la surface turinoise. Sa frappe venait alors s'écraser sur la barre transversale du portier polonais de la Vieille Dame (12e).

La suite après cette publicité

Une Vieille Dame en souffrance s'incline et peut dire au revoir à la phase à élimination directe

En panne d'inspiration dans son animation offensive, la Juventus perdait même Angel Di Maria qui se blessait tout seul sur une course anodine (22e). Vraisemblablement une blessure musculaire, l'Argentin était donc remplacé quelques minutes plus tard par Arkadiusz Milik (24e). Ace moment de la partie, le Maccabi Haïfa avait déjà frappé cinq fois aux cages contre une seule petite tentative pour les Turinois. A l'heure de jeu, le VAR entrait en action mais n'accordait finalement pas de pénalty aux Israéliens (31e). Peu après, Atzili était en bonne position mais sa frappe fuyait le cadre (35e) puis Frantzdy Pierrot amenait le danger dans la surface adverse mais il était finalement signalé en position de hors-jeu (40e). Néanmoins dans la continuité, le numéro 9 trouvait le numéro 7 qui envoyait un missile dans la lucarne d'un Szczesny impuissant (42e, 2-0). Juste avant la pause, la Juventus se procurait sa première situation vraiment chaude grâce à Dusan Vlahovic. Au second poteau, l'attaquant serbe effectuait une tête puissante en reculant mais Josh Cohen se détendait de tout son long et effectuait la parade. Derrière, Sean Goldberg empêchait ensuite Arkadiusz Milik de frapper dans de bonnes conditions (45e).

Au retour des vestiaires, malgré plusieurs changements de la part de Massimiliano Allegri, la Juventus n'arrivait pas à inverser la tendance. Les Juventini poussaient mais peinaient à se montrer réellement dangereux dans la partie de terrain adverse. Peu après l'heure de jeu, Juan Cuadrado s'écroulait dans la surface de réparation du Maccabi Haifa, au contact avec Pierre Cornud, mais l'arbitre ne bronchait pas (67e). Le VAR était alors consulté mais validait la décision prise par l'arbitre (68e). La fin de la rencontre voyait les Turinois pousser mais ne pas réussir à mettre la défense adverse en péril, comme lors de la majeure partie de cette rencontre. Avec cette victoire, les Israéliens rattrapent la Juventus grâce à leurs trois premiers points lors de cette édition de la Ligue des Champions. La bataille sera rude pour la Ligue Europa, à défaut de continuer son parcours dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Manchester City, à 10 pendant plus d'heure heure, accroché par Copenhague

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Manchester City se heurtait à la belle résistance des joueurs du FC Copenhague. L'équipe de Pep Guardiola passait même par toutes les émotions dans le premier acte. Après une petite période d'observation, le match se débloquait et Rodrigo allumait la première mèche d'une frappe splendide de l'extérieur de la surface (11e). Quelques minutes plus tard, son but était finalement refusé pour une main de Riyad Mahrez au début de l'action (13e). L'international algérien marquait d'ailleurs de son empreinte cette première période mouvementée mais pas pour les bonnes raisons. Peu avant la demi-heure de jeu, les Cityzens obtenaient un pénalty (23e) mais l'ailier des Skyblues voyait sa tentative être arrêtée par Kamil Grabara (25e). Dans la continuité, Mohammed Daramy se défaisait de Manuel Akanji puis servait Hakon Arnar Haraldsson dans la profondeur. Ce dernier était alors déséquilibré par Sergio Gomez en position de dernier défenseur aux abords de la surface de Manchester City (28e).

A la suite de l'intervention du VAR, le latéral espagnol était finalement expulsé pour son geste (30e). Riyad Mahrez laissait donc sa place à Ruben Diaz (32e) et la rencontre tombait alors dans un faux rythme jusqu'à la mi-temps. Après la pause, Kevin De Bruyne effectuait une belle frappe lointaine qui était déviée par Grabara, grâce à un arrêt de grande classe du portier polonais (51e). A l'inverse de la première période, ce second acte était beaucoup plus calme et aucun des deux équipes n'arrivait à se montrer dans la zone de vérité. En toute fin de match, João Cancelo puis İlkay Gündoğan armaient deux tirs puissants vers le but danois mais Grabara se montrait intraitable et s'interposait à chaque fois (84e et 90e+2). Malgré ce match nul, Manchester City conforte sa première place du groupe G tandis que Copenhague repasse devant Séville avant la confrontation entre les Andalous et le Borussia Dortmund à 21h.