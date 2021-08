Mercato : Tottenham s'attaque à Ilaix Moriba

La suite après cette publicité

Le feuilleton Ilaix Moriba pourrait connaître un nouveau rebondissement ces prochaines heures. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone souhaite s'envoler vers d'autres cieux depuis plusieurs semaines, et a refusé les avances catalanes pour prolonger son bail qui court jusqu'en 2022.

Un choix fort qui pousse cependant la pépite barcelonaise à trouver une porte de sortie avant le 31 août minuit... Dans le cas contraire, sa direction l'a déjà prévenu, sa saison risque d'être compliquée. Récemment, le RB Leipzig avait lancé les hostilités pour attirer le natif de Conakry dans ses filets. Mais les exigences du Barça ont freiné les ardeurs allemandes dans ce dossier.

Tottenham place ses pions pour Ilaix Moriba

Car les hautes sphères catalanes se montrent inflexibles : aucun départ ne sera envisageable en dessous de 20 millions d'euros. Une somme conséquente pour racheter la dernière année de contrat d'un joueur qui n'a disputé que quatorze rencontres de Liga sous le maillot blaugrana. Mais un nouveau prétendant se serait manifesté pour accueillir Moriba cet été. Selon les informations de Mundo Deportivo, Tottenham aurait passé la vitesse supérieure pour enrôler l'intéressé avant la fin du mercato estival.

Ainsi, les Spurs se sont rapprochés du clan Moriba ces dernières heures et ont engagé les négociations contractuelles et salariales. Des tractations qui auraient débouché sur un accord de principe entre les deux parties. L'optimisme régnerait du côté du club londonien dans ce dossier. Et pour couronner le tout, l'obtention d'un permis de travail pour Ilaix Moriba serait facilité par sa volonté d'évoluer avec la sélection guinéenne. Plus que jamais, les planètes semblent alignées pour que l'opération soit finalisée avant la fin du mercato. Un dénouement heureux qui ferait évidemment les affaires du FC Barcelone...