Adidas lance un maillot third collector pour les 140 ans des Girondins de Bordeaux

Même depuis le départ de King Street et le rachat du FC Girondins de Bordeaux par Gérard Lopez, le club Scapulaire est à la peine. Ce n'est pas l'actuelle 16ème place de Ligue 1 des hommes de Vladimir Petkovic qui fera dire le contraire. Pour consoler les fans après cette période de trêve internationale, adidas vient de révéler un maillot third collector destiné à célébrer le 140ème anniversaire de Bordeaux.

Cette tunique exceptionnelle des pensionnaires du Matmut Atlantique reste dans la lignée du maillot domicile ainsi que de l'extérieur, tous deux dévoilés au cours de l'été, le 8 août dernier.

Un clin d'œil à l'épopée européenne de 1996 avec Zidane & co

Ce maillot anniversaire « sera fidèle aux valeurs du Club et tout aussi symbolique de sa riche histoire », comme l'explique le communiqué de la marque aux trois bandes et du FCGB pour l'occasion, alors que Laurent Koscielny, Yacine Adli ou encore M'Baye Niang évolueront avec pour la réception du FC Nantes, ce dimanche (15h), dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1.

Ce kit third, qui sera disponible au Mégastore du Matmut Atlantique avant la rencontre de ce dimanche à partir de 12h et à 15h sur le site officiel du club, s'inspire du maillot historique porté par Zinedine Zidane, Christophe Dugarry & co en 1996 lors de l'épopée européenne bordelaise (défaite 5-1 en score cumulé contre le Bayern Munich en finale de la Coupe de l'UEFA).

Le retour du logo « aimé de tous »

On y retrouve donc du bordeaux clair en couleur dominante, mêlé à de l'or « pour rappeler l’élégance et le prestige du FCGB », alors qu'« un logo collector reprenant le blason traditionnel du club » est également visible. À noter que les sponsors maillots des Girondins « ont également accepté de modifier leur couleur pour les remplacer par du doré afin d’harmoniser la tenue », précise le communiqué.

Le bout des manches, tout comme le motif en forme de V présent au-dessus du torse et les trois bandes traditionnelles signées adidas viennent se fondre dans un beige assez terne.

« Au nom de toute la famille des Girondins, je souhaite personnellement remercier notre partenaire adidas pour avoir été une pièce maitresse dans la création de ce maillot anniversaire avec – en prime - le retour à un logo aimé de tous. Le tout en se projetant sur un projet commun excitant pour le futur », a de son côté souligné Gérard Lopez dans un verbatim présent dans le communiqué.

L’Histoire s’écrit depuis 140 ans. 🖋

Nouveau maillot third 2021 2022.

FCGB x @adidasfootball #FCGB140ans pic.twitter.com/26Qjxcq7CL — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 16, 2021

