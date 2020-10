Cristiano Ronaldo donne de ses nouvelles

Déclaré positif au Covid-19 après la rencontre contre l'équipe de France dimanche dernier, Cristiano Ronaldo n'a pas pris part au match de la sélection portugaise face à la Suède et il est rentré à Turin, pour y passer son isolement. Dans un live Instagram, il a donné de ses nouvelles. « Je suis juste venu vous dire que tout va bien. Merci pour vos messages de soutien. Il faut prendre ça du bon côté. Je ne ressens aucune douleur, je dors bien, je n’ai aucun symptôme. Je dois respecter les protocoles. L’important, c’est être bien dans la tête. Le virus est passager, il va taper ici et repartir. Je suis tout seul chez moi, isolé, je ne peux pas être en contact avec eux (le reste de sa famille) pendant les dix prochains jours encore. Mais c’est comme ça. Ils sont bien, moi aussi, c’est tout ce qui compte. Comme ils ont bloqué l’animal à la maison, je vais en faire plus souvent pour partager mes sentiments et être proche de vous. Il y aura un moment plus tard pour parler de ce qui se passe actuellement », a-t-il dit.

Il a aussi répondu à la polémique qui agite l'Italie actuellement. En effet, le Ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, a déclaré qu'en revenant en Italie, CR7 n'avait pas respecté le protocole sanitaire. « Je n’ai enfreint aucun protocole ni aucune loi, comme on dit, je n’ai rien fait de mal. Ce sont des mensonges, principalement une personne qui parle de moi, je remplis les protocoles, jamais enfreint la règle », a réagi Ronaldo.