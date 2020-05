Trois membres du club de Cologne testés positifs au Covid-19 !

Depuis le 6 avril dernier, les équipes de Bundesliga sont autorisées à reprendre les entraînements, à condition de respecter des mesures spéciales de sécurité afin de diminuer les risques de contagion du virus. Cela n'a visiblement pas suffi, malgré les tests effectués. Cologne a annoncé ce soir avoir au sein de son personnel trois personnes qui ont été testées positives au Covid-19.

Ces trois personnes, dont l'identité n'a pas été dévoilée (on ne sait donc pas s'il s'agit de joueurs, de membres du staff ou autres), sont toutes asymptomatiques mais elles ont été placées en quarantaine pour ne pas contaminer le reste du personnel. Aucune date n'a encore été fixée mais le championnat allemand pourrait reprendre ses droits d'ici la fin du mois de mai ou le début du mois de juin.

