Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Nice : Jean-Pierre Rivère et la rumeur Sergio Ramos

Par Samuel Zemour - Maxime Barbaud
1 min.
Sergio Ramos @Maxppp

Depuis son départ de Monterrey au Mexique, Sergio Ramos est libre de s’engager où bon lui semble. À 39 ans, le légendaire défenseur espagnol parvient encore à enchaîner les matchs et pourrait rendre quelques services. Une rumeur l’a même envoyé du côté de l’OGC Nice, forçant Jean-Pierre Rivère à devoir démentir à l’occasion de la conférence de presse de présentation d’Elye Wahi.

La suite après cette publicité

«Sergio Ramos n’est pas prévu sur nos tablettes, ce n’est pas le cas, assure le président du Gym venu jouer les pompiers de service. Je ne sais plus si on a été en contact un moment ou non… peut-être. Mais il n’est pas sur nos tablettes, ce n’est pas le cas. On travaille sur le mercato, on n’est pas obligé de faire des grands noms. Il faut être cohérent. Elye Wahi est déjà un grand nom.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Sergio Ramos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Sergio Ramos Sergio Ramos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier