beIN Sports rafle les droits TV de la Ligue 2 jusqu’en 2029

À l’heure où la Ligue 1 cherche toujours son diffuseur, la Ligue 2 a trouvé le sien. Il s’agit de beIN Sports, qui reste donc le partenaire principal du championnat. Mieux que ça même puisque la chaîne qatarie a remporté l’ensemble des lots mis à disposition pour la LFP de la saison à venir jusqu’à l’exercice 2028/2029. DAZN a tenté sa chance pour une première acquisition sur le marché français, en vain.

La suite après cette publicité

«À la suite de l’appel à candidatures pour les droits médias de la Ligue 2 BKT pour les saisons 2024/2025 à 2028/2029, LFP Media confirme l’attribution de l’ensemble des lots correspondants à beIN SPORTS France. La LFP et LFP Media se réjouissent de poursuivre un partenariat stratégique avec beIN SPORTS commencé en 2012 et de continuer de bénéficier d’un traitement et d’une mise en valeur premiums de notre championnat» indique le communiqué de la Ligue.