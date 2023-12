Leipzig va retirer le numéro 10 d’Emil Forsberg

Il est l’un des cadres du RB Leipzig depuis 2015, mais il va s’envoler aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Emil Forsberg s’apprête en effet à quitter l’Allemagne. En fin de contrat en 2025, le Suédois a décidé de prendre la direction des Red Bulls de New York, et ce dès cet hiver. À 32 ans, le meneur de jeu totalise 71 buts en 325 rencontres avec le RBL. Considéré comme une légende, le club allemand a décidé de lui rendre hommage.

La suite après cette publicité

Comme au basketball et plus particulièrement en NBA, le numéro 10 - que portait fièrement Emil Forsberg - va être retiré par le RB Leipzig d’après BILD. Ce dernier, qui a d’ores et déjà trouvé le remplaçant du Suédois en la personne d’Eljif Elmas, ne souhaite pas qu’un autre joueur porte le maillot du futur maître à jouer des Red Bulls de New York. Un sacré hommage qui n’a pas l’habitude d’être fait dans le football. À voir si le RBL compte l’attribuer à l’avenir, mais cette mesure s’appliquera dès le mois de janvier 2024.