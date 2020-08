Crystal Palace fait le gros coup Eberechi Eze

Un diamant brut débarque à Palace. Véritable attraction de Championship, où il a disputé chacune des 46 rencontres de sa désormais ancienne équipe (Queens Park Rangers) l'an passé, Eberechi Eze (22 ans) va donc faire ses grands débuts en Premier League cette saison. Le jeune Anglais, qui a porté le maillot des Three Lions avec les moins de 20 ans et de 21 ans, était l'un des meilleurs dribbleurs de la deuxième division britannique et un élément incontournable du dispositif de Mark Warburton.

La suite après cette publicité

Les Glaziers récupèrent donc un jeune élément très prometteur et très courtisé sur le marché. Le montant du transfert est d'ailleurs estimé à 17,8 M€ et le milieu offensif s'est engagé pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025. «En tant que club de football, j'ai l'impression qu'il y a de grands joueurs ici et c'est une excellente opportunité pour moi de venir et d'être avec ces joueurs, de me lier avec eux et de vraiment avancer», a déclaré l’intéressé dans la foulée de sa signature.