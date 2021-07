Gabriel Heinze déjà viré par Atlanta United

Dix-sept matches et puis s'en va. L'ancien joueur du PSG et de l'Olympique de Marseille et désormais entraîneur Gabriel Heinze, 43 ans, a été remercié par Atlanta United, formation de Major League Soccer. L'Argentin, qui avait réalisé de belles choses avec Vélez (Argentine) part sur un bilan de 4 victoires, 8 nuls et 5 défaites. «Atlanta United a annoncé aujourd'hui que le club avait relevé l'entraîneur-chef Gabriel Heinze de ses fonctions, avec effet immédiat. L'entraîneur adjoint Rob Valentino prendra la relève en tant qu'entraîneur-chef par intérim,» peut-on lire dans le communiqué du club.

La suite après cette publicité

Diverses questions liées à la direction quotidienne de l'équipe ont conduit le club à cette décision, précise la franchise nord-américaine. «Ce n'était certainement pas une décision que nous voulions prendre à ce stade de notre saison, mais c'était la bonne pour le club", a déclaré le président d'Atlanta United, Darren Eales. « Gabi est un entraîneur talentueux et est indéniablement passionné par son métier et le sport du soccer. Nous lui sommes reconnaissants pour son service; et lui souhaite tout le meilleur pour l'avenir».

Gabriel Heinze Relieved of Duties as Atlanta United Head Coach.



Club President Darren Eales and Vice President and Technical Director Carlos Bocanegra to address the media at 4pm today. — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 18, 2021

Le début de saison d'Atlanta avec Gabriel Heinze :