Les conditions de Cristiano Ronaldo pour rester à la Juve !

L'avenir de Cristiano Ronaldo est au centre de toutes les attentions. Avec une belle saison galère du côté de la Juventus, on prête deux intentions. Une à la Vieille Dame de vouloir le céder dès cet été et l'autre à la star de 36 ans de vouloir quitter l'Italie. Mais finalement il n'en serait rien. Actuellement en sélection, Cristiano Ronaldo a vu son sélectionneur Fernando Santos parler de son avenir et surtout expliquer qu'il se sentait très bien à Turin.

Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus et ancien Ballon d'Or, s'est lui exprimé sur ce sujet : « Ronaldo ne peut pas être acheté pour moi, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. Ensuite, nous verrons ce qui se passera ». La donne est donc très claire : CR7 ne compte pas quitter le Piémont cet été et respectera donc son contrat, qui va jusqu'en 2022. Il pourra alors décider librement de la suite à donner à sa carrière.

CR7 veut des garanties

En Italie, on se régale donc ce matin sur ce sujet. La Gazzetta dello Sport titre notamment « fumée noire et blanche pour Ronaldo », en référence aux couleurs des Juventini et pour imiter la nomination d'un nouveau pape. Mais le journal au papier rose ne s'arrête pas en si bon chemin puisqu'elle explique que s'il compte bien rester, le quintuple Ballon d'Or à quelques demandes à faire à ses dirigeants pour viser le plus de titres possible à l'avenir.

En effet, comme ses dirigeants, le Portugais est très déçu des résultats de l'équipe d'Andrea Pirlo cette année et en conséquence il demande des renforts de poids pour venir l'épauler la saison prochaine. Des réunions au sommet sont prévues à cet effet, mais celles-ci ne se dérouleront pas, comme c'est l'usage du côté de Turin, avant la fin de l'année. À la fin de la saison, il devrait donc demander des garanties et ne devrait pas avoir trop de mal à en obtenir...