Le coup de sang de Thiago Motta face à la Juventus

Dimanche soir, Bologne se déplaçait à Turin pour y affronter la Juventus de Massimiliano Allegri. Au terme d’une rencontre intense, les deux équipes se neutralisent sur le score de 1-1, grâce à l’égalisation de Dusan Vlahovic sur une tête croisée (80e). Mais le match aurait très bien pu tourner à l’avantage des hommes de Thiago Motta, peu gâtés par l’arbitrage. Surtout après le pénalty refusé juste avant le but de l’avant-centre serbe qui coûte très cher à l’arrivée.

Sur une perte de balle de Paul Pogba à la 71e minute de jeu, Bologne se projette vite vers l’avant et s’offre une contre-attaque éclair. Joshua Zirkzee tente une frappe, repoussée par Mattia Perin, mais le ballon atterrit tout près des pieds de Dan Ndoye, largement bousculé par le retour d’Iling-Junior. Pas assez selon l’arbitre Di Bello, qui ne siffle pas pénalty. Pire, ce dernier ira jusqu’à donner un carton jaune à Thiago Motta et exclure un membre de son staff pour avoir protesté sur le banc de touche. «Tu aurais dû siffler ça tout de suite, tu n’avais même pas besoin du VAR !», aurait hurlé l’ancien milieu de terrain du PSG selon DAZN, fou de rage. Malgré la colère du tacticien italien, rien n’y fait et la Vieille Dame en profite dans la foulée pour accrocher un nul généreux.