Jürgen Klopp a failli en venir aux mains avec Sean Dyche

Hier soir, le champion d’Angleterre en titre s’est incliné sur sa mythique pelouse d’Anfield face à une solide équipe de Burnley (défaite 1-0). Les Reds traversent en ce moment une période compliquée : plus aucune victoire en championnat depuis plus d’un mois avec la victoire 7 buts à 0 le 19 décembre face à Crystal Palace, aucun but inscrit depuis le 27 décembre dernier. Une mauvaise dynamique pour les joueurs de Jürgen Klopp, qui était particulièrement sur les nerfs hier lors de la rencontre face aux Clarets.

À la mi-temps du match, l’entraîneur allemand a eu un échange verbal musclé avec Sean Dyche, le coach de Burnley. Échange capturé par les caméras des chaînes de télévisions présentes à Anfield. Avec cette défaite, Liverpool laisse filer Manchester United vers le titre et compte maintenant 6 points de retard sur le leader mancunien.