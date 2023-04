Séville - Manchester United : les compositions officielles

Tout se jouera sur un match entre Red Devils et Rojiblancos ! Séville accueille Manchester United à 21h, en quart de finale retour de la Ligue Europa. À l’aller, la soirée avait viré au cauchemer pour les Mancuniens, qui avaient dominé et mené 2-0 à Old Trafford avant de perdre Varane et Martinez sur blessure, puis de voir les Andalous revenir au score sur deux CSC malheureux de Malacia et Maguire en toute fin de match. Les Andalous, vainqueurs 6 fois de la C3, retrouvent Sanchez Pizjuan sans déficit à remonter au coup d’envoi.

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Séville se présente en 4-2-3-1 avec En-Nesyri en pointe, lui qui avait débuté sur le banc à l’aller. Il évoluera devant Rakitic, Ocampos côté droit et Lamela à gauche. Fernando et Gudelj seront devant la défense. Côté mancunien, Maguire remplace Varane, et Lindelof prend la place de Martinez. Martial sera épaulé par Sancho et Antony devant. En l’absence de Bruno Fernandes, suspendu, Casemiro, Eriksen et Sabitzer forment le milieu de terrain.

À lire

Suivez la rencontre FC Séville-Manchester United en direct commenté

Suivez cette rencontre en direct commenté

La suite après cette publicité

Les compositions

Séville : Bounou - Jesus Navas (cap.), Badé, Marcao, Acuna - Gudelj, Fernando - Ocampos, Rakitic, Lamela - En-Nesyri

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Maguire (cap.), Lindelof, Dalot - Eriksen, Casemiro, Sabitzer - Antony, Martial, Sancho