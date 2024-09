Liga : Getafe et la Real Sociedad dos à dos

Après les victoires d’Alaves, Osasuna, Girona et en attendant le duel entre le Real Madrid et le Real Bétis, Getafe et la Real Sociedad s’affrontaient dans le cadre de la 4e journée de Liga, ce dimanche. À l’image de son début de saison en dents de scie, le club basque s’est heurté à un os dans la capitale espagnole (0-0).

Classement live Liga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Real Sociedad 4 4 -1 1 1 2 3 4 16 Getafe 3 3 0 0 3 0 1 1

Surtout, la formation dirigée par Imanol Alguacil peut s’estimer heureuse d’avoir accroché le point du nul, tant les Txuri-urdinak ont été inexistants, du moins offensivement avec un seul tir tenté contre 16 pour les Azulones (pour 1 tir cadré). Avec ce résultat, le futur adversaire de l’OL en Ligue Europa demeure dans la seconde moitié du tableau. En face, Getafe se contentera de la 16e place.