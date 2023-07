LOSC : Samuel Umtiti justifie son refus d’aller en Arabie saoudite

La suite après cette publicité

C’est officiel, Samuel Umtiti rejoint le LOSC pour les deux prochaines années. Libéré par le FC Barcelone et après une belle saison à Lecce pour se relancer, le champion du monde 2018 retourne en Ligue 1. Auparavant sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, le défenseur central avait laissé une belle trace dans l’Hexagone en se révélant aux yeux du monde. Désormais âgé de 29 ans, Samuel Umtiti espère continuer sur sa lancée en mettant pour de bon les soucis de santé derrière lui.

Le tout nouveau lillois débarque dans le nord pour remplacer José Fonte notamment. Pourtant, Samuel Umtiti aurait pu rejoindre l’Arabie saoudite pour un contrat bien plus pharamineux. En conférence de presse de présentation, le défenseur central s’est exprimé à ce sujet : «Le foot évolue et il y a quelques années en arrière, on n’aurait jamais pensé que ces choses là se passeraient. C’est vrai qu’il y a eu des propositions mais avec tout ce que j’ai vécu sur ces 4-5 dernières années, je pouvais pas me permettre. J’aime le foot et le foot c’est ça, c’est un club qui est ambitieux, un club qui joue au foot. Je ne me voyais pas du tout prendre ce chemin là (Arabie Saoudite). Après ce n’est que mon avis hein, je peux comprendre certaines décisions prises par d’autres joueurs mais moi je suis loin de tout ça, je veux jouer au foot, je veux profiter, je veux gagner». En rejoignant les Dogues, Samuel Umtiti assume vouloir privilégier le sportif à l’argent. Un choix qui force le respect à l’heure où l’Arabie saoudite représente l’el dorado de la planète football.

