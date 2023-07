Leipzig : Marco Rose bientôt prolongé ?

Après une courte expérience du côté du Borussia Dortmund, Marco Rose n’a pas tardé à reprendre du service. Déçu par le début de saison chaotique de Domenico Tedesco, le RB Leipzig a rapidement fait appel aux services du coach allemand. Un choix payant puisque le technicien de 46 ans affiche un bilan plus qu’honorable pour sa première avec le club saxon. En effet, Leipzig a terminé à la troisième place du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue des champions, et s’est offert un second sacre consécutif en Coupe d’Allemagne.

La suite après cette publicité

Tacticien hors pair, Marco Rose a semble-t-il convaincu sa direction de le conserver un peu plus. Sky Germany rapporte ce mardi que les Saxons ont l’intention de le prolonger alors que son bail arrive à son terme en juin prochain. Le média allemand avance même que les deux parties se sont d’ores et déjà entendus sur les modalités d’un nouveau contrat même si les détails n’ont pas encore été révélés. Pour rappel, Marco Rose a enregistré une moyenne de 2,10 buts par match en Bundesliga cette saison.

À lire

Leipzig : mauvaise nouvelle pour Josko Gvardiol