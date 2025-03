Liverpool : Arne Slot envoie un sérieux avertissement au PSG

Liverpool a réalisé le coup parfait au Parc des Princes. Dominés la majeure partie de la rencontre contre un Paris Saint-Germain surmotivé, les Reds ont réussi à s’imposer en fin de match avec cette contre-attaque finalisée par Harvey Elliott qui est restée longtemps dans les têtes des supporters parisiens. Et à la veille du match de sa saison, Liverpool entend montrer un visage bien différent devant ses fans d’Anfield afin d’assurer son statut de favori pour le sacre final.

La suite après cette publicité

Devant les médias, Arne Slot a reconnu que son équipe pouvait et «devait faire mieux. Nous sommes une meilleure équipe que la semaine dernière et c’est ce que nous devons montrer demain. Nous devons être à notre meilleur niveau devant notre public. À domicile, nous n’avons pas eu la même performance contre Manchester City qu’à l’extérieur», a-t-il d’abord prévenu, en précisant qu’il retrouvera Cody Gakpo dans son effectif, blessé et absent au match aller.

Arne Slot ne veut surtout pas refaire le scénario du match aller

En ce qui concerne son plan de jeu, le technicien néerlandais espère «avoir plus de ballon (…) Quand j’ai regardé le match aller, j’ai vu quelques moments où nous aurions pu avoir des occasions si nous avions mieux fait. Le fait est qu’ils nous ont épuisés plus que je ne le souhaitais, en nous pressant constamment. Si nous ne gardons pas le ballon, nous serons trop fatigués pour faire une action parfaite, c’est pourquoi il est logique d’avoir la possession», a-t-il précisé.

La suite après cette publicité

Avant de donner son objectif : assurer la qualification avec une victoire et pas un autre résultat. «Nous essayons de gagner tous les matches, ce n’était pas notre intention d’être aussi bas en défense. Nous voulons un match différent et nos intentions sont les mêmes, nous ne voulons pas d’un match nul. Nous voulons le ballon autant que possible (…) personne n’a besoin de motivation, ni les supporters, ni les joueurs, ni le staff. Nous attendons tous un tel match avec impatience, nous devons être à notre meilleur niveau». Le Paris Saint-Germain et Luis Enrique sont donc prévenus pour le match de la saison, demain soir (21 heures).